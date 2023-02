Konjunktur : Regierung setzt konzertierte Aktion aus

Berlin Preissteigerungen setzte die Regierung im vergangenen Jahr unter Handlungsdruck. Sie reagierte mit einem Instrument, das viele nur aus den Geschichtsbüchern kannten. Nun soll damit Schluss sein - vorerst.

Die Bundesregierung setzt die wegen der hohen Inflation begründete konzertierte Aktion mit Gewerkschaften und Arbeitgebern aus. Angesichts der verbesserten Lage werde ein für März angesetztes Treffen nicht stattfinden, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin. „Die beschlossenen Maßnahmen wirken.“ Zuvor hatte das „Handelsblatt“ darüber berichtet.

Die konzertierte Aktion kann jederzeit reaktiviert werden

Büchner kündigte an, dass die „konzertierte Aktion“ jederzeit wieder aktiviert werden könne, sollte es die Lage erfordern. Nach den extremen Ausschlägen infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sei Deutschland gut durch den Winter gekommen. „Dass wir die konzertierte Aktion aussetzen, heißt nicht, dass alle Probleme gelöst sind.“ Scholz hatte deutlich gemacht, dass solche Abstimmungen „kein Dauerzustand“ sein dürften und es dort keine Lohnverhandlungen geben solle.

Der Begriff der konzertierten Aktion ist aus Zeiten der ersten Großen Koalition bekannt. Angesichts der ersten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik hatte Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) 1967 Vertreter von Regierung, Bundesbank, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften an einen Tisch gerufen. Konzertiert meint verabredet - also den Versuch, Interessen freiwillig in Einklang zu bringen.