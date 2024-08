Weiter arbeiten im Rentenalter Regierung will längeres Arbeiten belohnen

Für Beschäftigte in Deutschland soll sich Arbeiten über das offizielle Renteneintrittsalter von derzeit 66 Jahren hinaus künftig mehr lohnen. Kern der entsprechenden Regierungspläne ist eine neue Prämie für diejenigen, die sich für das Weiterarbeiten entscheiden. Das sieht eine sogenannte Formulierungshilfe des Bundesarbeitsministeriums vor, die unserer Redaktion vorliegt. Die Pläne sollen am kommenden Mittwoch vom Kabinett beschlossen und als Bundestagsantrag der Ampelfraktionen in die parlamentarischen Beratungen eingebracht werden. Sie sind Teil der im Juli von der Ampel-Koalition beschlossenen „Wachstumsinitiative“.