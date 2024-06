Vor dem Start der Urlaubssaison Welche Reiseversicherungen Sie brauchen – und welche nicht

Bei wem sollte ich eine Reiseversicherung abschließen? Allianz, Ergo, ADAC und Co. – für Reiseversicherungen gibt es eine Fülle von Anbietern. Die Experten sind sich einig, dass es sich lohnt, genau hinzuschauen. „Im Schadensfall kommt es dann nämlich auf das berühmte Kleingedruckte an, ob etwa ein medizinisch sinnvoller Rücktransport aus dem Urlaubsland bezahlt wird oder man auf den Kosten sitzenbleibt“, so Opfermann. Am besten sei es, „wenn man schon bei Reiseplanungen nicht nur Hotelbewertungen und Ausflugstipp liest, sondern sich auch in Ruhe um den passenden Versicherungsschutz bemüht und Bedingungen vergleicht“. Dann stehe der Vorfreude auf den Urlaub nichts mehr im Weg.