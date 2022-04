Reparatur statt Neukauf : Repair-Cafés setzen auf Nachhaltigkeit bei Elektrogeräten

Helfer eines Repair-Cafés in Hannover reparieren einen defekten CD-Player. Foto: picture alliance / dpa/Ole Spata

Berlin Überall in Deutschland haben sich freiwillige Initiativen gegen die Wegwerfgesellschaft gebildet. In Repair-Cafés werden vor allem defekte Elektrogeräte wieder instandgesetzt. An die Bundesregierung gibt es die Forderung, nationale Regeln für das Recht auf Reparatur aufzustellen.