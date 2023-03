Preissteigerungen bei Rewe teils „in unverständlicher Höhe“ So entwickeln sich die Lebensmittelpreise

Aber es gibt auch gute Nachrichten bei den Lebensmittelpreisen: „Aktuell sehen wir erste Erholungstendenzen“, sagt Rewe-Chef Lionel Souque. Der Rohstoffpreis für Sonnenblumenöl sei seit Anfang vergangenen Jahres um 50 Prozent gefallen, der Rohstoffpreis für Weizen um 37 Prozent. Was ihn selbst überrascht habe: „Obst ist im vergangenen Jahr nicht teurer geworden.“ Aber weiterhin gibt es Rohstoffe, bei denen die Preise deutlich höher als in den Vorjahren sind: Der Rohstoffpreis für Zucker liegt 102 Prozent über dem Niveau von Anfang 2022, und Reis wurde seitdem 39 Prozent teurer. Rewe versuche, die Preissteigerungen für die Kundschaft zu begrenzen. Allein in Deutschland habe das Unternehmen einen dreistelligen Millionenbetrag investiert, um die Preissprünge in Grenzen zu halten, so Souque. Die Rewe-Preissteigerungen hätten 2022 mit 7,3 Prozent deutlich unter der vom Statistischen Bundesamt ermittelten Inflation bei Nahrungsmitteln von 13,4 Prozent gelegen. Ein derartiges Abfedern inflationsbedingter Entwicklungen sei aber nur vorübergehend möglich. „Wir können nur einen kleinen Teil der Preiserhöhungen nicht weitergeben“, sagte Souque.