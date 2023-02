Wirtschaftsbeziehungen : Sanktionen gegen Russland zeigen Wirkung

Berlin Der russische Krieg gegen die Ukraine ist eine Zäsur für die Wirtschaft. Zahlen des Ost-Ausschuss zeigen die konkreten Folgen für den Handel mit Russland, Belarus und der Ukraine.

Der Handel mit Staaten in Osteuropa hat sich nach Angaben des Ost-Ausschusses trotz des Kriegs in der Ukraine robust gezeigt. Lediglich der Handelsumsatz mit Russland, Belarus und der vom Krieg gebeutelten Ukraine sei zurückgegangen, im Falle Russlands um 16,5 Prozent, teilte der Verband mit. „Nach unserer Einschätzung wird es normale Wirtschaftsbeziehungen mit Russland auf absehbare Zeit nicht mehr geben können“, sagte Geschäftsführer Michael Harms in Berlin. „Das wird sich erst ändern, wenn in Moskau eine grundsätzlich andere Politik gemacht wird.“

Preisdeckel für russisches Öl

Handelsumsatz mit Russland eingebrochen

Die gute Nachricht sei, dass die relevanten deutschen Unternehmen, die vor Kriegsbeginn in der Ukraine tätig waren, dort geblieben seien. Der Handel mit der Ukraine sei weniger eingebrochen als befürchtet. Wie viele deutsche Unternehmen noch in Russland aktiv sind, könne er nicht genau sagen, „weil es sehr schwer zu definieren ist, was ist noch in Russland sein?“, so Harms. „Ich würde grundsätzlich feststellen, dass in den Chefetagen der Mehrzahl der deutschen Unternehmen das Thema Russland strategisch abgeschrieben ist.“ Eine bewusste Umgehung der Sanktionen durch deutsche Unternehmen schloss Harms aus.