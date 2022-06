Immer mehr Investoren scheuen sich vor Wohnungskäufen : Schlechte Aussichten auf dem Immobilienmarkt

Die Konjunktur am Bau verliert an Schwung. Die Preise steigen weiter. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Frankfurt Immer mehr Investoren sehen davon ab, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Viele benötigen mehr Zeit, um Finanzierung zu stemmen. Und eine Besserung ist nicht in Sicht - im Gegenteil.

Auch im Immobilienbereich verschlechtern sich die Aussichten zunehmend. Die Preise für Wohnimmobilien werden immer teurer, doch inzwischen ziehen einige Investoren und Häuslebauer offenbar Konsequenzen. Der Boom in der Baubranche scheint sich nicht fortzusetzen. Im April gingen nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts 16,4 Prozent weniger Aufträge ein als im März, dabei war der Rückgang im Wohnungsbau mit 17,4 Prozent besonders stark. „Wie von uns befürchtet, stellen die Investoren ihre Projekte aufgrund der unsicheren Lage und den starken Preissteigerungen zurück“, sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Allerdings sei der Rückgang im Wohnungsbau auch auf einen Basiseffekt zurückzuführen. So waren im vergangenen April 36 Prozent mehr Aufträge eingegangen als im Vormonat.

Die Lage dürfte sich in den kommenden Monaten nicht bessern. Denn die Preise für Wohnimmobilien steigen weiter. Im ersten Quartal lagen sie um zwölf Prozent über dem Vorjahresquartal, meldete das Statistische Bundesamt. Damit hätten sie gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal zum vierten Mal in Folge um mehr als zehn Prozent angezogen. Allerdings erkennen die Statistiker auch eine nachlassende Dynamik, denn Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser waren gegenüber dem vierten Quartal nur 0,8 Prozent teurer – nach 4,1 Prozent im dritten und 3,1 Prozent im vierten Quartal 2021.

Inserate für Wohnimmobilien stehen länger online

Allerdings sehen immer mehr Investoren offenbar davon ab, eine Immobilie zu kaufen – oder sie benötigen mehr Zeit, um die Finanzierung zu stemmen. „Das Hauptthema beim Wohnen sind die gestiegenen Finanzierungskosten“, stellt auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in seinem Immobilienstimmungsindex fest. Die Zinsen für zehnjährige Darlehen haben sich seit Jahresbeginn verdreifacht auf 3,1 Prozent – ein wesentlicher Grund, warum Immobilien für Haushalte weniger erschwinglich sind. Das aber könnte mittelfristig auch zu einem nachhaltigen Rückgang bei Preisen und bei der Nachfrage führen, vermuten die Studienautoren des IW, Ralph Henger und Michael Voigtländer.

Schon seit Längerem warnt die Bundesbank vor einer Überhitzung am Immobilienmarkt wegen der steigenden Preise. Die aktuelle Entwicklung könnte dieses Risiko zumindest eindämmen.

So stellte kürzlich das Online-Portal Immoscout24 fest, dass die Nachfrage nach Immobilien im ersten Quartal um 17 Prozent eingebrochen sei. Inzwischen fänden Anbieter auch nicht mehr so häufig Käufer für ihre Objekte, das ermittelte das Unternehmen anhand der Dauer, die die Inserate für Wohnimmobilien online stehen.

Auch Baufinanzierungsvermittler wie Interhyp berichteten vor wenigen Tagen von schwierigeren Bedingungen für die Häuslebauer. Schließlich steigen ja nicht nur die Kosten für die Finanzierung, auch die Baukosten ziehen deutlich an. Die Lieferprobleme verzögern zudem die Fertigstellung, das aber halten viele Häuslebauer nicht durch. So zerplatzen Immobilienträume, beobachtet auch Immoscout 24: Denn deutlich mehr Menschen suchen wieder nach Mietimmobilien als noch vor einem Jahr. Da war die Nachfrage gegenüber dem ersten Quartal 2020 noch um elf Prozent gefallen, in den ersten drei Monaten dieses Jahres aber lag sie um 28 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.