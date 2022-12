Inflation : Schmuck und Uhren werden kleiner und teurer

Pforzheim/Karlsruhe Auch vor der Schmuck- und Uhrenbranche macht die Inflation nicht Halt. Die Hersteller reagieren auf steigende Metallpreise und passen ihre Modelle an. Ein Trend zeigt sich auch am Traualtar.

Auf der Suche nach Schmuck und Uhren müssen sich Kunden und Kundinnen auf steigende Preise einstellen. „Insgesamt erwarten wir Kostendruck in 2023“, sagte Guido Grohmann, Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband Schmuck, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien in Pforzheim der Deutschen Presse-Agentur. Unklar sei, wie sich die Energiekrise entwickele. Zudem stiegen die Personalkosten. „Da wird es sicher Preisreaktionen geben müssen.“ Mit Lieferengpässen relevanten Ausmaßes rechnet Grohmann hingegen nicht.

Ist die Zeit der Luxusuhren vorbei?

In der Popkultur und sozialen Medien seien Luxusuhren in diesem Jahr sehr präsent gewesen, sagte er. „Vor allem in der Rapperszene waren viele ikonische Luxusuhren zu sehen.“ Das habe die Nachfrage angekurbelt. Ende März brachten die Marken „Omega“ und „Swatch“ der Swatch Group zudem eine Plastikversion der begehrten „Omega Speedmaster Moonwatch“ - die „MoonSwatch“ - auf den Markt. Für 250 Euro angeboten sei sie in den ersten Wochen für das Zehnfache gehandelt worden, berichtete Stracke. „Das sehen viele als Geniestreich an.“ Inzwischen seien die Verkaufspreise deutlich gesunken und das Angebot stark angestiegen.