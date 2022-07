Hohe Energiepreise : Heizkostenpauschale, Bürgergeld und Co. – Scholz kündigt weitere Entlastungen an

Heizkostenpauschale, Bürgergeld und Co. – Scholz kündigt weitere Entlastungen an

Berlin Die Preise steigen, die Belastungen für die Bürger auch. Kanzler Olaf Scholz kündigt daher nun weitere Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger an - insbesondere mit Blick auf eine Wohngeldreform. Die Maßnahmen im Überblick.

Die Bundesregierung will angesichts der hohen Preise für Energie die Bürger weiter entlasten. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte am Freitag in Berlin für den Beginn kommenden Jahres eine große Wohngeldreform an.