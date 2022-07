Preise : Scholz über Heizkosten: „Das ist sozialer Sprengstoff“

Berlin Der Kanzler lädt Sozialpartner ins Kanzleramt - auf der Tagesordnung: die steigenden Preise. Konkrete Versprechen vermeidet Scholz. Dass er von den Gewerkschaften Lohnverzicht erwarte, weist er aber zurück.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die steigenden Preise für die Heizung als „sozialen Sprengstoff“ bezeichnet und längerfristig weitere Entlastungen in Aussicht gestellt. Zugleich dämpfte Scholz am Sonntag im ARD-Sommerinterview im „Bericht aus Berlin“ die Erwartungen an den Start der geplanten Konzertierten Aktion an diesem Montag im Kanzleramt.