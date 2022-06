Rechte Hand von Mark Zuckerberg : Sheryl Sandberg steigt bei Facebook aus

Sheryl Sandberg war Top-Managerin beim Facebook-Konzern Meta. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Menlo Park/Frankfurt Nach 14 Jahren kehrt die Co-Chefin von Facebook dem Konzern den Rücken. Zudem droht dem Unternehmen Ärger mit US-Verbraucherschützern.



Bei Facebook gerät gerade das Metaversum durcheinander. Denn Sheryl Sandberg tritt als Geschäftsführerin des Facebook-Mutterkonzerns Meta zurück. Seit 2008 hat sie an der Seite von Mark Zuckerberg, dem Gründer des sozialen Netzwerks, maßgeblich die Geschicke des Unternehmens geprägt. „14 Jahre später ist es für mich an der Zeit, das nächste Kapitel meines Lebens zu schreiben“, erklärte die 52-Jährige.

Für den Wert der Meta-Aktien ging es nach dieser Ankündigung auf Talfahrt. Und das ist kein Wunder. Denn mit Sandberg geht die wahrscheinlich wichtigste Person des Firmen-Universums überhaupt: „Sheryl Sandberg ist eine Galionsfigur für das Unternehmen, keine Frage“, sagte Christian Schulze unserer Redaktion. Er ist Online- und Marketingforscher an der Frankfurt School of Finance and Management: „Sie ist extrem bekannt und wird sehr geschätzt – im Vergleich zu dem oft nicht ganz nahbaren Mark Zuckerberg. Sie ist die weltoffene und sehr eloquente Sprecherin des Unternehmens. Das ist ein riesiger Verlust für Meta.“

Facebook-Mutterkonzern befindet sich in einer kniffligen Lage

Das gilt umso mehr, als der Facebook-Mutterkonzern sich in einer kniffligen Lage befindet: Das soziale Netzwerk verliert an Strahlkraft; Konkurrenten wie Tiktok ziehen junge Nutzer an – und Werbekunden ab. Dazu kommen Datenschutzskandale. Zudem steht der Vorwurf im Raum, dass Facebook zu wenig gegen Desinformation und Hassnachrichten unternehme – und damit letztlich die Demokratie und die Gesundheit seiner Nutzerinnen und Nutzer gefährde. Von politischer Seite gibt es die Forderung, den Internetriesen zu zerschlagen. Und auch Wettbewerbshüter schauen mit kritischem Auge auf den einflussreichen Konzern, der nach eigenen Angaben mittlerweile fast drei Milliarden Nutzer weltweit hat. „Facebook wankt und wackelt schon eine ganze Weile. Und im sehr schwierigen Umgang mit Zensurvorwürfen hat sich Meta sicher nicht mit Ruhm bekleckert“, so Schulze.

Hinzu kommt, dass gerade der Bereich Werbung und Marketing Gegenwind bekommt. Sandberg ist die Architektin dieses Bereichs, der den Aufstieg Facebooks zu einem der größten Akteure der Technologiebranche ermöglicht hat. Doch kehren mittlerweile viele Werbetreibende Facebook den Rücken und wenden sich anderen Technologien oder jüngeren Konkurrenten zu. Schulze: „Das sind Konkurrenten wie neue soziale Netzwerke, beispielsweise Tiktok. Es sind aber auch altbekannte Konkurrenten wie etwa Linkedin. Auch das allgegenwärtige Google scheint unter den neuen Bedingungen, durch die das Tracking immer schwieriger wird, besser zurechtzukommen als der Meta-Konzern.“ Tracking, durch das man Nutzerverhalten nachverfolgt, nutzen Digitalkonzerne, um gezielt Werbung an die Konsumenten zu bringen.

Facebook treibt seine Vision eines Metaversums voran

In Reaktion auf die Veränderungen versucht Meta, etwa auf Plattformen wie Instagram Schritt zu halten und verstärkt jüngere Menschen zu erreichen. Jedenfalls trifft Sheryl Sandbergs Abgang Meta umso härter, als die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit alles andere als rosig sind: „Das Umfeld ist herausfordernd“, konstatiert Stefan Risse vom Vermögensverwalter Acatis: „Weltweit lässt die Wirtschaft nach, trotzdem werden die Zinsen erhöht, um die hohe Inflation in den Griff zu kriegen.“ Dennoch glaubt Risse, dass Technologiekonzerne wie Meta im Vergleich zu Unternehmen anderer Branchen noch vergleichsweise gut dastehen.

Um möglichst dauerhaft auf der Gewinnerseite der Technologiegiganten zu bleiben, treibt Facebook seine Vision eines Metaversums voran: In diesen digitalen Universen sollen Nutzer in Zukunft unter anderem mithilfe von Virtual-Reality-Brillen hautnah die digitale Welt erleben können. Ob dabei allerdings Facebook oder anderen der Durchbruch gelingt, steht noch in den Sternen des Metaversums.