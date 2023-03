Finanzwelt : Silicon Valley Bank: US-Regierung verkündet Einleger-Schutz

Washington Eine Notkapitalerhöhung für das auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Geldhaus gibt es nicht. Gerettet werden stattdessen aber die Kunden.

Eine ähnliche Ausnahmeregelung gelte auch für die Signature Bank in New York, die am Sonntag von ihrer staatlichen Zulassungsbehörde geschlossen worden sei. Alle Einleger dieses Instituts würden ebenfalls entschädigt. Es handele sich um wichtige Maßnahmen zum Schutz der US-Wirtschaft, indem das öffentliche Vertrauen in das amerikanische Bankensystem gestärkt werde. Das US-Bankensystem sei nach wie vor widerstandsfähig und stehe auf soliden Füßen.