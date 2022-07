29-Jährige bildet Elektrofachkräfte aus : Silke Brinkschröder ist die einzige Frau in ihrem Beruf in ganz Deutschland

Silke Brinkschröder bei der Arbeit. Foto: Joachim Rieger

Silke Brinkschröder ist gerade mal 29 Jahre alt, hat eine Ausbildung und zwei Studiengänge abgeschlossen und bildet Elektrofachkräfte in einem hochgefährlichen Bereich weiter. Sie ist die einzige Frau in diesem Job in ganz Deutschland.



Von Werner Grosch

Es ist, als ob man eine Bombe entschärft. Jeder kleine Fehler kann tödlich sein. Silke Brinkschröder sorgt dafür, dass ihre „Jungs“ keine Fehler machen. Und ihre „Mädels“, fügt sie an, aber das sind halt sehr wenige. Silke Brinkschröder kennt das, sie ist in ihrem Job als AuS-Trainerin sogar in ganz Deutschland die einzige Frau.

AuS steht für „Arbeiten unter Spannung“. Einfach gesagt, ist es wie beim Lampen aufhängen zu Hause, wenn man die Sicherung nicht rausdreht. Oder die falsche. Im Haushalt herrscht Niederspannung, wie auch in den Erdleitungen, an denen die Teilnehmer von Silke Brinkschröders Lehrgängen später arbeiten werden, aber das bedeutet eben nicht, dass die Gefahr gering wäre. „Es dürfen niemals zwei Metallteile miteinander in Kontakt kommen“, sagt die zweifache Ingenieurin. Sonst geht eben die Bombe hoch.

Leitung unter Spannung reparieren

Bei einem Versorger wie der Kölner RheinEnergie ist Arbeiten unter Spannung oft notwendig. Da ist auch mal ein Defekt an einem Erdkabel irgendwo in der Straße, der Kabelmessdienst ortet den Schaden, und dann rücken die Spezialisten an. Die Stromversorgung zu unterbrechen, kommt häufig nicht infrage, weil zum Beispiel ein Krankenhaus oder eine andere lebenswichtige Einrichtung daran hängt. Also gilt es, die Leitung unter Spannung zu reparieren.

Die AuS-Trainerin weiß um ihre Ausnahmestellung. Und darum, dass sie den Klischees einer Frau, die sich einer männlich dominierten Umgebung vielleicht auch äußerlich anpasst, so gar nicht entspricht. Lange Haare und Wimpern, ein schicker Hosenanzug für die Büroarbeit, auf dem Parkplatz sticht schon von weitem ihr pinker Sportwagen heraus. Na und, möchte man sagen. Aber für Silke Brinkschröder war und ist das durchaus ein Thema. Sie ist Technikfreak, Autofan, und die Arbeit im Bereich Korrosionsschutz, bei der sie fünf Jahre lang oft im Blaumann durch Matsch robbte und ölverschmierte Kabel reparierte, hat sie geliebt. Dass sie ungeachtet dessen nie ungeschminkt oder ungestylt aus dem Haus ging, hat vor allem die Jungs in der Berufsschule verwirrt, die sich bisweilen nur mit dummen Sprüchen zu helfen wussten. Bei ihrem Arbeitgeber selbst ist das kaum ein Thema, auch wenn Sprüche schon mal vorkommen. Die Herren verstummen dann schnell, wenn sie den Kabellehrgang absolviert haben.

Ehrgeizig und diszipliniert

Eins ist Silke Brinkschröder jedenfalls ganz bestimmt: Ehrgeizig und diszipliniert. Um das zu wissen, muss man sich nur die Grunddaten ihrer Laufbahn anschauen: Nach dem Schulabschluss die Ausbildung zur Elektronikerin für Betriebstechnik. Nach dem Abschluss 2015 direkt ein Abendstudium neben der Arbeit, dass sie 2020 als Ingenieurin der Fachrichtung Elektrotechnik abschloss, um sofort das nächste Studium anzufangen, auch neben dem Job. Seit Januar 2022 darf sie sich auch Wirtschaftsingenieurin nennen. Kurz zuvor hat sie ihr Zertifikat als AuS-Trainerin bekommen. Jetzt ist Silke Brinkschröder gerade mal 29 und fragt sich: „Wie habe ich das alles eigentlich geschafft? Klar, mit Disziplin, aber die braucht man in diesem Beruf sowieso.“ Inzwischen ertappt sie sich gelegentlich bei dem Gedanken, dass zur Ruhe kommen auch mal ganz schön sein könnte.

Aber Ruhe ist relativ. Vorläufig steht an, ihren Ein-Frau-Betrieb weiterzuentwickeln: die Fortbildung zu verbessern, die Werkstatt und den Montagegraben auf dem Betriebsgelände in Köln-Ehrenfeld auszubauen und bald auch Schulungen nicht nur im Bereich Nieder-, sondern auch Mittelspannung anzubieten, womöglich auch nicht mehr nur für RheinEnergie-Mitarbeiter. Seit Februar hat die Spezialistin schon acht Vierergruppen jeweils eine Woche lang im Arbeiten unter Spannung geschult, bis Ende des Jahres kommen nochmal genauso viele dazu. Dazu gehört theoretischer Unterricht, die Arbeit in der Werkstatt und nicht zuletzt die im Montagegraben, der angelegt ist, wie ein Graben irgendwo am Straßenrand. Dort müssen die Kursteilnehmer etwa zwei Meter lange Kabel unter Spannung, die für die Schulung extra abgesichert sind, verbinden. „Das ist nicht viel anders, als wenn man zu Hause eine Lüsterklemme anbringt“, sagt Silke Brinkschröder. Nur dass die Kabel hier im Montagegraben faustdick sind und die vier fingerdicken Adern darin jeweils mit Kunststofftüllen voneinander getrennt.