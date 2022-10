Mars stellt Lieferungen ein : Welche Produkte künftig im Supermarkt fehlen könnten

Verden/Köln Die Supermärkte in Deutschland verhandeln schon seit einiger Zeit mit dem US-Lebensmittelhersteller Mars, da dieser höhere Preise verlangt. Nun könnten Produkte wie Miracoli und Snickers aus den Regalen verschwinden.

Wegen eines Streits um Preise hat der US-Lebensmittelhersteller Mars Lieferungen an die deutschen Supermarktketten Rewe und Edeka sowie deren Discounter-Töchter Penny und Netto eingestellt. Man sehe trotz intensiver Verhandlungen keine Basis, die von Mars geforderten Preiserhöhungen zu akzeptieren, teilte Rewe am Mittwoch in Köln mit. Manche Forderungen, die nicht mit höheren Kosten für Energie und Rohstoffe zu begründen seien, lehne man „strikt ab“. Edeka sieht es ähnlich. „Die aktuellen erheblichen Preisforderungen des Herstellers Mars sind aus unserer Sicht sachlich nicht begründet“, sagte ein Edeka-Sprecher.