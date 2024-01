Bundesbank stellt Zukunftsszenarien vor So könnte das Bezahlen im Jahr 2037 aussehen

■ Szenario 1: Deutschland ist eine hyperdigitale Bezahlwelt. Kassen mit Bedienung gibt es in Geschäften nicht mehr, der Kunde scannt selbst, zahlt kontaktlos an Automaten, die vielleicht auch noch Bargeld annehmen. Die Verwaltung ist digital. Die Versorgung im ländlichen Raum hat sich verbessert, weil Läden ohne Personal auskommen. Geldautomaten sind selten. Der Anteil an Münzen und Scheinen an allen Zahlvorgängen beträgt rund 15 Prozent.