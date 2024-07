Klimapläne der EU Söder: Grundlegendes Verbrennerverbot muss weg

VW-Konzernchef Oliver Blume sieht sich in seiner „Doppel-E-Strategie“ bestätigt. „Wir begrüßen den vorgeschlagenen Weg der EU: Klares Bekenntnis zur E-Mobilität und ergänzend E-Fuels zulassen. Wir brauchen auch in Europa jede Technologie“, sagte er „Bild am Sonntag“.