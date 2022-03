Wegen Ukraine-Krieg : Solarwirtschaft rechnet mit mehr Nachfrage

Solarpanele auf dem Dach eines Mietshauses in Sondershausen in Thüringen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Die Debatte um Versorgungssicherheit und hohe Energiepreise treibt Hausbesitzer um. Viele wollen eine eigene Sonnenstromanlage auf dem Dach. Die Branche ist guter Dinge - und räumt Probleme ein.

„Bei vielen unserer Mitgliedsunternehmen füllen sich gerade kräftig die Auftragsbücher“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft, Carsten Körnig, der Deutschen Presse-Agentur. Für konkrete Jahres-Prognosen sei es aber noch zu früh. Vor allem gewerbliche Investitionen in Solartechnik würden stark von der weiteren Ausgestaltung politischer Rahmenbedingungen abhängen.

Körnig räumte eine „angespannte Situation in den Material-Lieferketten“ infolge der Pandemie ein. „Wir sind aber zuversichtlich, dass sich diese in der zweiten Jahreshälfte, spätestens 2023, entspannen wird.“ Auf nennenswerte Zulieferungen aus Russland oder der Ukraine sei die Branche nicht angewiesen. Allerdings sei die Suche nach geeigneten Fachkräften wie in den meisten anderen Branchen „durchaus herausfordernd“.