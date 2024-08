Reisen in den Ferien Selbstversuch: Wie gut klappt Last-Minute-Fliegen?

Das Terminal 1 am Frankfurter Flughafen, mitten in der Ferienzeit. Eine Traube aus Reisenden starrt auf die große schwarze Anzeigetafel über ihren Köpfen: Ein Flieger nach Istanbul startet in zwei Stunden, einer nach Rhodos in drei, nach Seoul, Südkorea, in knapp dreieinhalb Stunden. Ein Hauch von Fernweh liegt in der Luft. Könnte ich so spontan auch verreisen? Mit meinem kleinen Rollkoffer im Schlepptau will ich die Probe aufs Exempel machen. Die Mission lautet: Einen Last-Minute-Urlaub finden – einen Urlaub in letzter Minute also. Und zwar zu einem halbwegs bezahlbaren Preis.