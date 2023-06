Buchungen für die Sommerferien Wo Urlaub noch günstig ist

Wegen der immer noch hohen Inflation wird das Leben teurer. Die Bundesbürger geben weniger aus, was die deutsche Wirtschaft zuletzt schrumpfen ließ. Und auch am Sommerurlaub wird gespart, wenn er überhaupt schon gebucht ist. Dabei könnte er günstiger sein, als zu Hause zu bleiben. Wenn das Ziel richtig gewählt ist, wie eine Übersicht des Statistischen Bundesamtes zeigt. Albanien zum Beispiel. Die Statistiker haben sich vor allem europäische Länder genauer angesehen. Die Daten stammen aus dem März, an den Kaufkraftunterschieden dürfte sich seither aber nur wenig verändert haben.