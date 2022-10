Playmobil, Schleich, Simba-Dickie : Kein Spielzeug zu Weihnachten? Hersteller rechnen mit Lieferengpässen

Düsseldorf Damit es unter dem Weihnachtbaum nicht leer bleibt, sollten Eltern frühzeitg Geschenke besorgen. Beliebte Spielzeuge von Playmobil, Schleich und Simba-Dickie könnten ausverkauft sein. Wir verraten, welche das sind.

Schmerzmittel und Fiebersenker sind momentan in Bonns Apotheken knapp. Besonders für Kinder ist das ein echtes Problem. Was hat es mit dem Engpass auf sich?

Spielzeug-Hersteller: Diese Folgen hat die Energiekrise

Sorgen bereiteten den Spielzeugherstellern allerdings die hohen Energiepreise. Bei einer Blitzumfrage unter den rund 220 Mitgliedern des Verbandes im September kam heraus, dass 45 Prozent der Befragten ihre Geschäftstätigkeit stark bis sehr stark gefährdet sehen. Das wirkt sich auch auf die Spielwaren-Preise aus. Brobeil rechnet damit, dass sie um fünf bis sechs Prozent steigen werden. „Wir konnten aber in den vergangenen Jahren beobachten, dass am Kind zuletzt gespart wird“, sagte er. Das bekräftigt auch eine Sprecherin von Schleich: „Wenn in Krisenzeiten gespart wird, dann vorwiegend an kurzlebigen Wegwerf-Artikeln – zuletzt an den eigenen Kindern, Enkeln, Nichten und Neffen“, schreibt sie.