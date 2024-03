Finanztipps für 2023 So wird die Steuererklärung besonders erfolgreich

Kaum ist die eine Steuererklärung fertig, steht schon die nächste vor der Tür. Für das Jahr 2024 gibt es Änderungen. Der Spitzensteuersatz in Höhe von 42 Prozent greift seit diesem Jahr erst ab 66.761 Euro, so Forné. „Der Höchststeuersatz in Höhe von 45 Prozent ist ab 277.826 Euro zu zahlen. Bei zusammen veranlagten Ehegatten gilt jeweils der doppelte Betrag.“ Auch die Verdienstgrenze für Minijobber ist auf 538 Euro gestiegen, da der Mindestlohn seit diesem Jahr bei 12,41 Euro liegt. Der Grundfreibetrag ist auf 11.604 Euro erhöht worden.