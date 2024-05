15 von 16 sind „inakzeptabel“ Stiftung Warentest kritisiert fehlenden Kinderschutz bei Spiele-Apps

Mit einer Maschinenpistole bewaffnet zieht ein Kind durch die Straße und knallt wahllos Passanten ab. Einen Polizisten erwischt der Amokläufer auch und zerfetzt ihn. So erleben es Kinder, die via App spielen. In einem anderen Spiel wird am Pool eine eindeutige sexuelle Szene gezeigt. Beide Spiele werden für die Altersgruppe ab zwölf Jahren angepriesen. Aber auch jüngere Kinder erhalten problemlos Einlass in die Software. Das hat die Stiftung Warentest getestet. „Unproblematisch ist es, wenn zehn Jahre als Alter eingegeben wird“, berichtet Holger Brackemann, der den Bereich Untersuchungen bei der Stiftung leitet.