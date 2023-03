Großer Streiktag in ganz Deutschland? Am 27. März droht auch in NRW ein Verkehrskollaps

Verschiedene Medien berichten am Mittwoch, dass es am 27. März (Montag) zu einem groß angelegten Streiktag in ganz Deutschland kommen könnte. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sollen danach planen, am Montag den Verkehr weitgehend lahm zu legen. Damit droht auch in Nordrhein-Westfalen (NRW) ein Verkehrschaos an diesem Tag. Das Ziel des Streiks sei ein Arbeitskampf im Fernverkehr der Bahn und an den Flughäfen.