Wechsel des Strom- und Gasversorgers Diese Tücken haben Vergleichsportale

Die Börsen- und Großhandelspreise für Strom und Gas sinken bereits wieder – aber bei vielen Bestandskunden kommen die günstigeren Konditionen zumindest noch nicht an. Zeit also, sich nach einem alternativen Anbieter umzuschauen. Doch der Markt der Strom- und Gasversorger ist unübersichtlich. So sind etwa neben den großen überregionalen Unternehmen zahlreiche regionale Anbieter auf dem Markt, die dennoch teilweise auch Kunden außerhalb der Kernregion versorgen. Dazu kommt, dass die monatlichen Kosten auf der Summe von Grund- und Arbeitspreis basieren. Doch die unterscheiden sich zwischen den Anbietern teils erheblich, was den Vergleich erschwert.