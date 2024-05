Kommentar zur Strommarktreform Die Reform ist eine verpasste Chance

Stabiler, erschwinglicher und nachhaltiger soll der Strommarkt werden. Das ist das Ziel der EU-Reform nach dem Energiepreisschock vor zwei Jahren in Folge des Ukraine-Krieges. Im Kern der Kritik stand dabei das Merit-Order-Prinzip. Ausgerechnet das bleibt auch nach der Reform unangetastet. Der Preis an den Strombörsen bleibt an den teuersten Energieträger gebunden. Das ist eine verpasste Chance.