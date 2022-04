Preisexplosion am Immobilienmarkt : Studie: Hauskauf kostet im Schnitt 540 000 Euro

Berlin Die Preise am Immobilienmarkt steigen weiter an. Fast zwei Drittel der Befragten einer Studie der Interhyp bezeichnen die aktuellen Preise als „abschreckend“.

Am Immobilienmarkt steigen die Preise weiter an. Im ersten Quartal des Jahres haben die Preise für den Erwerb von Eigentum um 14 Prozent angezogen. Davon profitieren Immobilien-Besitzer. Wer nicht zu diesem Kreis gehört, hat es zunehmend schwer, sich den Traum der eigenen vier Wände zu erfüllen. „Nur etwas für Millionäre“ oder „aus den Fugen geraten“ – so beschreiben Befragte in einer Studie der Interhyp den Immobilienmarkt. Der Vermittler von Immobilienfinanzierungen hat 1000 Interessenten und Käufer befragt. Fast zwei Drittel der Befragten bezeichnen die aktuellen Preise als „abschreckend“. Über die Hälfte halten einen Kauf in ihrer Region für gar nicht oder kaum noch leistbar. „Millionen Menschen träumen vom Eigenheim. Und dieser Traum muss aus unserer Sicht erfüllbar sein und erfüllbar bleiben, das ist gesellschaftlich wichtig“, sagt der Chef der Interhyp, Jörg Utecht.