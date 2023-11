Studie über Ernährungsgewohnheiten Deutsche wollen gesund essen – scheitern aber am Alltag

Statt allein auf Aufklärung zu setzen, will die Krankenkasse die Essgewohnheiten der Menschen vor Ort beeinflussen. Ein Hebel soll dabei die Gemeinschaftsverpflegung in Kitas, Schulen oder Betriebskantinen sein – vor der Pandemie habe man so immerhin 16 Millionen Menschen erreicht. Dort müssten gesunde und gleichzeitig leckere Mahlzeiten angeboten werden, die vor allem bei Kindern positive Effekte einfahren. So könnten gesunde Essgewohnheiten früh erlernt werden.