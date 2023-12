Kommentar zu Subunternehmen in der Paketbranche Das Problem an der Wurzel packen

Wissen Sie, was Matrjoschkas sind? Es handelt sich um kleine hölzerne und bunt bemalte Figuren aus Russland, bei denen beim näheren Hingucken und Öffnen immer wieder eine neue Ebene zum Vorschein kommt. Ähnlich verschachtelt geht es auch in der Paket- und Lieferdienstbranche zu. Nur etwa jeder zweite Paketbote ist direkt bei seinem Lieferdienst angestellt. Die meisten Lieferdienste, wie Amazon, Hermes, GLS oder UPS, lagern ihre Zustellungen an Subunternehmer aus. Die Subunternehmen lagern ihre Tätigkeiten wiederum oft genug an Sub-Subunternehmer aus und diese wiederum lagern ihre Aufgaben in Extremfällen sogar an Sub-Sub–Subunternehmer aus.