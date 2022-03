Spritpreise steigen : Forderungen nach staatlichem Tank-Zuschuss werden lauter

Berlin Die Preise für Benzin und Diesel haben sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs extrem verteuert. Nun erwägt Finanzminister Lindner eine Entlastung. Auch NRW-Oppositionsführer Kutschaty spricht sich für einen Preisnachlass aus.

Angesichts der hohen Spritpreise will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einen staatlichen Tank-Zuschuss auf den Weg bringen. Der von ihm vorgeschlagene Zuschuss sei effektiver als ebenfalls diskutierte Steuersenkungen für Spri. Er sei schneller umzusetzen und es seien stärkere Rabatte möglich, sagte der FDP-Politiker am Montag in Berlin. Bürger und Gewerbetreibende, die auf das Auto angewiesen seien, sollten sehr schnell unterstützt werden. Auf eine Spritpreisbremse per Steuersenkung müssten die Menschen Wochen oder Monate länger warten, weil Gesetzgebung in Deutschland und gegebenenfalls auch europäisches Recht verändert werden müsse.