Kommentar zum neuen Angebot der Bahn Nun muss sich endlich auch die GDL bewegen

Nach dem verbesserten Tarifangebot der Bahn sollte die Lokführergewerkschaft GDL unbedingt auf neue Streiks verzichten und in konstruktive Verhandlungen einsteigen. Sie wollte durchsetzen, dass die Arbeitszeit ohne Lohnverzicht von 38 Stunden auf 35 Stunden sinkt, nun bietet der Vorstand der Bahn nach langem Zögern immerhin die 37-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ab Januar 2026 an. Es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass sich Arbeitgeber und Gewerkschaft am Ende auf eine 36,5 Stunden Woche im Jahresdurchschnitt des einzelnen Mitarbeiters einigen könnten, um einen Kompromiss genau in der Mitte zu finden. Und wenn die Bahn verlangt, dass Beschäftigte das Recht haben sollen, auf die Arbeitszeitverkürzung zu verzichten und im Ausgleich mehr Lohn erhalten können, ist dies in Wahrheit nur ein Vorschlag im Interesse der Lokführer und Lokführerinnen selbst: Diejenigen, die mehr Geld brauchen, können auf die Arbeitszeitverkürzung verzichten. Diejenigen, denen mehr Freizeit wichtiger ist, arbeiten weniger. Ein vergleichbares Wahlmodell hat die Bahn auch schon mit der viel größeren zweiten Bahngewerkschaft EVG abgeschlossen.