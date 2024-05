Billiganbieter im Internet Temu und Shein: Skepsis der Verbraucher wächst

Doch wie können die beiden Handelsunternehmen überhaupt so niedrige Preise anbieten? Shein setzt auf superschnelle Mode. Das Unternehmen stellte Schnitte ins Netz. Kommen sie bei den Kunden an, werden die Textilien in Fabriken gefertigt und von dort aus direkt nach Europa an den Kunden geschickt. Lagerkosten entfallen auf diese Weise. Bei geringen Warenwerten wird zudem kein Zoll fällig. Verbraucherschützer raten Kunden, sich auf jeden Fall über die Einfuhrbestimmungen zu informieren, um unerwartete Kosten beim Import zu vermeiden. Ähnlich arbeitet Temu. Auch hier kommt die Ware direkt vom Hersteller.