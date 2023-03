Beraterbranche Staat zahlt Milliarden an Berater

Die Berateraffäre im Bundesverteidigungsministerium schlug 2019 große Wellen. Im Nachgang trafen sich die Protagonisten im vergangenen September vor dem Bonner Landgericht: Die Bundesregierung forderte einen Teil der gezahlten Summen zurück, am Ende kam es zu Vergleichen. Auf der Besucherbank des Gerichtssaals saß damals Thomas Deelmann, Beratungsforscher aus Bonn, der ein professionelles Interesse an den beiden Verfahren hatte. Über seine Forschungen hat er nun ein Buch geschrieben, in dem er das Thema facettenreich beleuchtet. Es richtet sich an eine breite Leserschaft, für die Deelmann die Problematik anschaulich und streckenweise auch sehr amüsant darlegt.