Stiftung Warentest Salami-Tiefkühlpizza im Test: Das ist der Sieger

Testsieger wurden die Salami-Pizzen des Versanddienstes Freda, gefolgt von der backfrischen „Original Wagner“ und der Tradizionale von „Dr. Oetker“. Freda ist ein Startup aus Passau. „Seine Pizza schmeckt überragend“, urteilen die Prüfer. Das liege an den besonders aromatischen Zutaten, inklusive der Salami. Für den Kauf des Testsiegers müssen Verbraucher allerdings recht tief in die Tasche greifen. Die 450 Gramm schwere Pizza kostet 7,40 Euro, auf das Gewicht bezogen ist das Stück 60 Prozent teurer als das Angebot des zweiten Siegers Wagner. Hinzu kommen bei Freda noch die Versandkosten. Bei den veganen Pizzen liegt die Kaufland-Marke „Take it Veggie“ vorne. Mit einem Preis von 1,99 Euro ist sie auch recht günstig. Überhaupt kann eine leckere Mahlzeit mit der italienischen Spezialität sehr günstig sein. Als Preistipp führt die Stiftung Salami-Pizzen von Aldi, „Kaufland K-Classic“ sowie „Rewe ja“ am, die schon für 1,33 Euro zu haben sind.