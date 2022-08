Verkehr : Trotz 9-Euro-Ticket: Auto bleibt selten stehen

Bahnfahren an Fronleichnam : Reisende in Bonn ziehen ihre 9-Euro-Ticket-Bilanz Zum langen Wochenende über Fronleichnam rechnen die Verkehrsverbünde in Bonn und Region mit mehr Reisenden als üblich. Auch wegen des 9-Euro-Tickets. Ein Vorort-Besuch am Bonner Hauptbahnhof zeigt: Das Ticket hat einen durchschlagenden Erfolg, wird aber auch von Kritik begleitet.