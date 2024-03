Arbeitsmarkt Trotz Stellenabbau fehlt den Unternehmen vielfach Personal

Ein zweiter Grund ist, dass sich die Digitalisierung keineswegs als Jobkiller erwiesen hat. Die Einführung neuer Technologien gehe mit einer erhöhten Beschäftigung einher, beobachtet Fitzenberger. Schließlich investieren Unternehmen, etwa in Dienstleistungsbereichen, in Arbeitsplätze, um einen erwarteten Bedarf zu decken. Diese Art Vorratshaltung verschärft dann anderswo die Personalnot. Der IAB-Experte erwartet auch aufgrund eines geringen Produktivitätswachstums und der Alterung eine Verschärfung der Personalnot, gerade in Branchen mit unattraktiven Arbeitszeiten wie der Gastronomie oder in Bäckereien. Einen Vorgeschmack darauf liefert gerade die Deutsche Bahn. Sie rekrutiert fehlende Busfahrer für den Schienenersatzverkehr während der Generalsanierung von Strecken in Rumänien, Spanien oder Kroatien, weil sie in Deutschland nicht genügend Interessenten findet.