Ausstände in verschiedenen Branchen Die Streiklust in Deutschland nimmt nur begrenzt zu

Der Flugbetrieb läuft nach dem Streik des Bodenpersonals der Lufthansa wieder wie gewohnt. Wie lange es so bleibt, ist indes fraglich. Denn das Angebot der Arbeitgeber reicht der Gewerkschaft Verdi nicht aus. Sie will wenigstens 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten herausholen. Ein weiterer Warnstreik scheint daher nicht ausgeschlossen. Selbst wenn es zu einer Einigung kommt, könnten die Flugzeuge bald erneut auf der Warteposition bleiben. Denn auch beim Sicherheitspersonal an den Airports stecken die Tarifverhandlungen fest. Hier geht es um 2,80 Euro mehr in der Stunde.