Kommentar zu Kryptobörsen Turbulente Zeiten

Es sind turbulente Zeiten in der Kryptowelt. Und es ist keine Besserung ist in Sicht. Bereits seit letztem Herbst, seit dem Niedergang der Kryptobörse FTX, geht es turbulent auf dem Markt der Krypto-Coins zu. Die Betrugs- und Hinterziehungsvorwürfe werden in einem Gerichtsverfahren geklärt, dass in diesem Jahr gegen deren Chef und Gründer Sam Bankman Fried beginnt.