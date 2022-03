Russische Milliardäre und ihre Besitztümer : Auf der Suche nach den wahren russischen Eigentümern

Die Luxusyacht „Dilbar“ ist 156 Meter lang. Sie wurde 2016 von der Lürssen-Werft in Bremen an den russischen Milliardär Alisher Usmanow ausgeliefert. Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Berlin Um die Vermögen russischer Politiker und Milliardäre in Deutschland einzufrieren, fehlen oft Informationen über ihre Firmen und Immobilien. Verbesserungen im Transparenz- und Immobilienregister sollen helfen.

Kapitalanlagen aus kriminellen Geschäften und Steuerhinterziehung aufdecken

Unruhe in Russlands Wirtschaftskreisen : USA verhängen erste Sanktionen gegen Russland wegen Ukraine-Konflikt Der Westen erlässt erste Sanktionen im Ukraine-Konflikt gegen Russland. Die Ungewissheit, die der Kreml seit Monaten im Ausland verbreitet, zieht inzwischen auch die eigene Wirtschaft in Mitleidenschaft. Das offizielle Russland reagiert unbeeindruckt.

Forderung nach einem Immobilienregister

Eine Baustelle dabei ist das deutsche Transparenzregister. In diese zentrale Datei müssen sich prinzipiell alle juristischen Personen eintragen, etwa Unternehmen, Stiftungen und Investmentgesellschaften samt ihrer sogenannten „wirtschaftlich Berechtigten“. Das bedeutet, dass die natürlichen Personen genannt werden müssen, die hinter einer Firma stehen, also die tatsächlichen Eigentümer. Noch sind diese Angaben teilweise lückenhaft. Teilweise liegt das wohl an einer Übergangsfrist, die bis Ende 2022 reicht, andererseits aber wahrscheinlich auch an mangelnden Kontrollen durch die Behörden. Im Koalitionsvertrag jedenfalls heißt es: „Wir werden die Qualität der Daten im Transparenzregister verbessern, sodass die wirtschaftlich Berechtigten in allen vorgeschriebenen Fällen tatsächlich ausgewiesen werden.“