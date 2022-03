Krieg in der Ukraine : EU-Kommission erwägt Deckel für hohe Energiepreise

Kosten für Strom- und Gasversorgung : Kunden in Bonn und Region müssen sich auf weiter steigende Energiepreise einstellen Es ist kein Ende der Preiserhöhungen bei Strom und Gas absehbar, Kosten haben sich zum Teil fast verdreifacht. Die explodierenden Energiepreise treiben nicht nur Verbraucher, sondern auch die Versorger in der Region Bonn/Rhein-Sieg in eine nie dagewesene Situation.