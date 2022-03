Raus aus Russlands Klammergriff : Wirtschaftsminister Habeck sieht Erfolge für mehr Energiesicherheit

In Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten führte Robert Habeck jüngst zahlreiche Gespräche über mögliche Energieimporte aus den Golf-Staaten. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Deutschland will sich schnell unabhängig machen von russischen Energielieferungen. In den knapp vier Wochen seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine sieht Wirtschaftsminister Robert Habeck wichtige „Etappenziele“ erreicht. Doch gerade beim Gas ist der Weg kompliziert. Die Opposition drückt aufs Tempo.