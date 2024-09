Umfrage zum Renteneintritt 57 Prozent der Beschäftigten wollen bis zur Rente arbeiten

17 Prozent aller Beschäftigten geben an, weder in der Lage zu sein, noch den Wunsch zu haben, bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter zu arbeiten. Nur 48 Prozent fühlen sich in der Lage dazu und wollen gleichzeitig auch gerne bis zum Rentenalter arbeiten, so ein wichtiges Fazit der Umfrage. Rund sechs Prozent wären zwar gerne bis zur Regelaltersgrenze tätig, befürchten jedoch, nicht so lange durchzuhalten. Etwa 14 Prozent geben an, dass sie so lange arbeiten könnten, aber vorzeitig in Rente gehen möchten. Alle Übrigen positionierten sich nicht.