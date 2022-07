Umfrage der Deutschen Bundesbank : Bargeldloses Zahlen wird immer beliebter

Entwicklung der Bonner City : Mehr Menschen in der Innenstadt und dennoch weniger Umsatz Die Passantenfrequenz in der Bonner City ist beinahe wieder so hoch wie vor der Pandemie. Doch die Passanten sind nicht immer in Kauflaune, die Umsätze sind noch niedriger als vor Corona. Was sehen die Händler als Gründe?