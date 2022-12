Jahreswechsel : Umfrage zu Vorsätzen: Fast jeder Zweite will Energie sparen

Umfrage zu Vorsätzen: Fast jeder Zweite will Energie sparen

Essen Mehr Energie und damit Geld sparen: Die Energiekrise begleitet die Menschen in Deutschland auch in das neue Jahr. Doch für viele gibt es beim Sparen auch Grenzen.

Gesünder essen, abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören - das sind typische Neujahrsvorsätze. Doch angesichts der explodierenden Preise für Strom und Gas kommt in diesem Jahr einer aktuellen Umfrage zufolge noch ein weiterer hinzu: Mehr Energie sparen.

Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland (43 Prozent) will nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Immobiliendienstleisters ista im neuen Jahr weniger Energie im Haushalt verbrauchen. Ein Drittel der Befragten will demnach „etwas weniger“ Energie verbrauchen, gut jeder Zehnte sogar „viel weniger“.