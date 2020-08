Umweltfreundliche Bons bei Edeka & Co : Deshalb sind jetzt viele Kassenzettel blau

Umweltfreundliche Bons bei Edeka & Co

Bonn Die Kassenzettel bei Edeka und Netto sehen plötzlich anders aus: blau-gräulich anstatt strahlend weiß. Der Edeka-Verbund hat umweltfreundliches Thermopapier für seine Kassenbons eingeführt. Der neue Bon soll auch die Gesundheit der Verbraucher schützen.

Es werden also keinerlei Chemikalien für die Farbentwicklung verwendet, weshalb die neuen Bons sogar im Altpapier entsorgt und recycelt werden könnten. Der direkte Kontakt mit dem Papier sei laut Edeka unbedenklich - im Gegensatz zu herkömmlichen Bons, die mit der schädlichen Chemikalie Bisphenol A (BPA) behandelt sind.

Bisphenol A (BPA) und Bisphenol S (BPS) gelten als gesundheitsschädlich

Bisher wurde bei üblichem Thermopapier die Chemikalie Bisphenol A (BPA) eingesetzt, um die Kassenbons langlebiger zu machen. Laut Naturschutzbund (NABU) gelangt BPA bei Hautkontakt in den Körper und kann Auslöser für hormonell bedingte Erkrankungen sein. Die EU hat das Verbot von Bisphenol A in Thermopapier im Juli 2016 beschlossen. Seit Anfang 2020 darf es nicht mehr in Kassenzetteln verwendet werden. Viele Einzelhändler sind deshalb auf Bisphenol S (BPS) umgestiegen, doch auch diese Chemikalie wird vom NABU als gesundheitsschädlich eingeschätzt.