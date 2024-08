Kommentar zur Wirtschaftslage vor den Landtagswahlen Und dann ist da auch noch die Rezessionsangst

Die Erschütterung über das Solinger Attentat hat die jüngsten Konjunkturnachrichten völlig in den Hintergrund gedrängt. Ein Blick auf sie gibt wenig Anlass zum Optimismus: Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im zweiten Vierteljahr anders als in den meisten EU-Ländern leicht geschrumpft. Und der Ifo-Geschäftsklimaindex, der die Stimmung in den Unternehmen anzeigt, ist im August zum dritten Mal in Folge gesunken, was unter Ökonomen als klares Zeichen für eine erneute Rezession gewertet wird.