Pflanzliche Ernährung Was sich hinter dem Trend Veganuary verbirgt

Berlin · Einige Menschen in Deutschland machen den Januar zum Veganuary und setzen in diesem Monat auf eine rein pflanzliche Ernährung. Was dahintersteckt und was es für die Teilnehmenden konkret bedeutet.

03.01.2024 , 05:00 Uhr

Bei veganer Ernährung muss man darauf achten, trotzdem alle wichtigen Vitamine und Eiweiß zu sich zu nehmen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Von Svenja Bergt

Mandelmilch in den Kaffee, Käse aus Cashewkernen zum Überbacken der Lasagne oder Kartoffeln mit Sojaquark – zwölf Prozent der Deutschen haben im Januar 2023 einer Umfrage zufolge den Veganuary ausprobiert. Das Credo: sich einen Monat lang vegan zu ernähren. Vegan, das heißt: Ohne Produkte, die vom Tier stammen, also ohne Fleisch und Fisch, Kuhmilch oder Eier. Stattdessen kommt pflanzenbasierte Kost auf den Tisch – etwa aus Hülsenfrüchten wie Linsen, mit Getreide und Tofu, aber vor allem: mit viel Gemüse in allen Variationen. Sich einen Monat lang pflanzlich zu ernähren, gehört mittlerweile zu den beliebten Neujahrsvorsätzen.