Verbraucherzentrale Verbraucher berichten über Schwierigkeiten mit Debitkarten

Besitzer der sogenannten Debitkarte von Visa und Mastercard haben nach Angaben von Verbraucherschützern zahlreiche Probleme bei der Akzeptanz der Zahlungskarten gemeldet. Vor allem in Geschäften innerhalb Deutschlands, im Hotel, im Ausland oder um Bargeld an der Ladenkasse zu erhalten, seien die neuen Debitkarten mitunter nicht akzeptiert worden, sagte Ramona Pop, Vorständin bei der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), am Montag in Berlin.