Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn : Verbrauchern drohen höhere Versicherungsbeiträge

Ein Wasserrohrbruch kann viel anrichten. Für entsprechende Versicherungen müsen Kunden bald deutlich mehr bezahlen. Foto: dpa/DPA

Bonn Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) sieht für die Versicherer in Deutschland schwierige Zeiten kommen. Den Verbrauchern drohen deutlich höhere Beiträge.

Geopolitik, Pandemie, Inflation, Zinswende – angesichts der zahlreichen Probleme für die Wirtschaft sieht Frank Grund, Exekutivdirektor bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), auch große Herausforderungen für die Versicherungsbranche. „Versicherer müssen ihr Geschäft sturmfest machen“, mahnte Grund in seiner Eröffnungsrede zur Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht. „Wir brauchen in den Unternehmen ausreichende Puffer bei Kapital und Liquidität.“ Rund 500 Teilnehmer trafen sich am Mittwoch auf der von der Bafin organisierten Jahreskonferenz im World Conference Center Bonn (WCCB).

„Der Versicherungsbranche geht es derzeit noch gut“, betonte Grund, der bei der Bafin die Versicherungsaufsicht leitet. Allerdings bewege sich die Branche in einem Umfeld, das wahrlich nicht ermutigend sei. „Wir Rheinländer sind ja nicht als Schwarzseher bekannt“, meinte Grund. Aber als Aufseher müsse er feststellen: „Die Risiko-Landschaft ändert sich. Und derzeit leider nicht zum Guten.“

„Unternehmen müssen umsichtig agieren“

Für die Aufsicht stehe fest: Auch wenn 2022 noch ganz ordentlich ausfallen dürfte, werde 2023 ein schwieriges Jahr. „Die Unternehmen müssen daher bereits jetzt umsichtig agieren“, so Grund. Schaden- und Unfallversicherer müssten aufgrund der steigenden Inflation bestehende Rückstellungen gegebenenfalls bereits in diesem Jahr erhöhen. „Aus Sicht der Bafin ist es nicht akzeptabel, lediglich darauf zu wetten, dass sich die hohen Inflationsraten normalisieren und in der Zwischenzeit bestehende Puffer in den Reserven restlos aufzubrauchen“, stellte Grund klar. Und natürlich müssten die Versicherer die Schadenentwicklung bei ihrer Preissetzung berücksichtigen. Nach Einschätzung von Grund werde die gestiegene Inflation daher im Jahr 2023 „zwingend höhere Beiträge in der Schaden- und Unfallversicherung nach sich ziehen“.

Anbieter deuten Preiserhöhungen an

Mehrere Anbieter von Kfz-Versicherungen, auch Marktführer HUK-Coburg, haben angedeutet, dass sie 2023 die Preise erhöhen werden. Die Hannover Rück als führender Rückversicherer der Branche hatte erklärt, die Prämien müssten in Deutschland vor allem in der Haftpflicht- und in der Vollkasko-Versicherung im Schnitt um mindestens zehn Prozent steigen, damit die Anbieter im kommenden Jahr keine roten Zahlen schreiben. Auch die Wohngebäudeversicherung leidet unter der zunehmenden Häufigkeit von Unwettern in Deutschland.

Einfacher sehe die Lage bei den Lebensversicherern aus, denen der jüngste Anstieg des Zinsniveaus nach Jahren extremer Niedrigzinsen zupasskommt, so Grund. „Viele von ihnen können nun von einer höheren Verzinsung von Vermögenswerten profitieren und ihre Ertragskraft steigern“, sagte Grund.

Positiver Trend bei Pensionskassen