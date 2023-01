Dienstleistungen : Verdi kündigt bundesweite Streiks bei der Post an

Verdi kündigt bundesweite Streiks bei der Post an

Berlin Bei der Post spitzt sich der Tarifkonflikt zu. Jetzt wird im ganzen Land gestreikt.

Im Tarifstreit bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren seien ab Donnerstag um 17.00 Uhr sowie am Freitag ganztägig zum Streik aufgerufen, teilte Verdi mit. „In den folgenden Tagen werden weitere Streiks folgen.“