Tarifverhandlungen : Verdi ruft an acht Flughäfen zum ganztägigen Warnstreik auf

Ausfälle am Montag : 94 Flüge am Airport Köln/Bonn wegen Warnstreiks gestrichen Erneut bestreikt Verdi an diesem Montag bundesweit mehrere Flughäfen im Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte. Die Mehrheit der Flüge am Flughafen Köln/Bonn ist bereits gestrichen. Es kommt zudem zu längeren Wartezeiten und leeren Terminals.